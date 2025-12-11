Infrastruktur im Harz Gefährliches Pflaster – die Siedlungsstraße in Halberstadt

Es gibt einige Straßen in Halberstadt, die in schlechtem Zustand sind. Eine, die viel frequentiert wird, und das nicht nur von Anwohnern, ist die Siedlungsstraße zwischen Huylandstraße und Sargstedter Weg. Zwei Stadtratsmitglieder wollen nun den Ausbau des letzten Abschnitts vorantreiben.