Infrastruktur im Harz Gefährliches Pflaster – die Siedlungsstraße in Halberstadt
Es gibt einige Straßen in Halberstadt, die in schlechtem Zustand sind. Eine, die viel frequentiert wird, und das nicht nur von Anwohnern, ist die Siedlungsstraße zwischen Huylandstraße und Sargstedter Weg. Zwei Stadtratsmitglieder wollen nun den Ausbau des letzten Abschnitts vorantreiben.
11.12.2025, 10:15
Halberstadt. - Große Pfützen, ausgewaschene Bereiche, rutschiges Kopfsteinpflaster. Aber auch ein ordentlicher Gehweg und ausgebaute Fahrbahn – die Siedlungsstraße in Halberstadt bietet alles auf einmal. Der desolate Abschnitt beschäftigt jetzt den Stadtrat.