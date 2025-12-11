weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Advent im Harz: Stolperfalle Wernigeröder Weihnachtsmarkt? So schätzen Besucher die Barrierefreiheit ein

Der Wernigeröder Weihnachtsmarkt lockt Tausende Besucher an. Aber ist ein Bummel durch den Budenzauber auch für alle ein Vergnügen? Oder bringt er Menschen mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen und Co. an den Rand der Verzweiflung?

Von Sandra Reulecke 11.12.2025, 11:00
Roland Jahn schiebt den Rollstuhl seiner Mutter Elfriede über den Wernigeröder Weihnachtsmarkt.
Roland Jahn schiebt den Rollstuhl seiner Mutter Elfriede über den Wernigeröder Weihnachtsmarkt. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Glühweinduft liegt in der Luft, Lichterglanz erhellt die Innenstadt: Doch nicht bei jedem weckt der Weihnachtsmarkt Vorfreude. Für manche wird der Besuch zu einem regelrechten Hindernisparcours oder gar einem ausweglosen Unterfangen. Von mehr als 3.250 Weihnachtsmärkten in Deutschland gelten gerade einmal 19 als barrierefrei, kritisiert der Sozialverband VdK. Wie sieht es beim Budenzauber in Wernigerode aus?