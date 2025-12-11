In Magdeburg-Ottersleben findet an zwei Tagen ein Stadtteil-Weihnachtsmarkt statt. Dabei wird auch der Glühwein-König gesucht.

Bei dem Stadtteil-Weihnachtsmarkt in Magdeburg-Ottersleben wird jährlich der Glühwein-König gekürt. Moderiert wird die Wahl von Holger Paech.

Zur Einstimmung in den 3. Advent findet in Magdeburg-Ottersleben am Freitag, 12. Dezember, und Samstag, 13. Dezember, auf dem Eichplatz der traditionellen Stadtteil-Weihnachtsmarkt statt.

Los geht es am Freitag um 17 Uhr. Die Stern-Quartett-Bläser eröffnen den Budenzauber gemeinsam mit dem Weihnachtsmann. Im Vereinsheim auf dem Eichplatz können Kinder Plätzchen backen.

Der Heimatverein Ottersleben (HVO) veranstaltet das Fest. Auf dem Platz gibt es an zwei Tagen Glühwein und Punsch in vielen Variationen - dazu Schmalzkuchen, Flammkuchen, Crepes, Fischbrötchen und deftige Suppe. Auch die Original-Ottersleber Grillwurst „Schlope“ wird verkauft. Dazu gibt es an beiden Tagen Weihnachtsartikel, Ottersleber Honig, Karussells für Kinder und Erwachsene sowie Ballwerfen.

Glühwein-König von Magdeburg-Ottersleben gesucht

Am Samstag öffnet der Weihnachtsmarkt um 11 Uhr. Den ganzen tag über gibt es verschiedene musikalische Auftritt sowie Bastelangebote für Kinder. In der Ernst-Wille-Gesamtschule wird ab 14.00 Uhr die traditionelle Ottersleber Weihnachtsfeier für Seniorinnen und Senioren veranstaltet. Der Chor Salutra singt gegen 15.45 Uhr gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern mitten auf dem Eichplatz.

Gegen 18.30 Uhr beginnt auf der Festbühne die traditionelle Wahl des „Ottersleber Glühweinkönigs“. Alle Weihnachtsmarkt-Anbieter von Glühwein können sich mit einer Probe beteiligen. Gegen 19.30 soll verkündet werden, wer Ottersleber Glühweinkönig 2025 geworden ist.