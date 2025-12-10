Detlef Geisler ist seit 45 Jahren Baumkuchenbäcker und hat immer noch Spaß daran. Wieso der Job so ganz anders ist, als bei der Challenge des Besseressers Sebastian Lege.

Salzwedel. - Weihnachten ohne Baumkuchen – das ist für viele Altmärker undenkbar. Gerade an den Feiertagen gehört er für die meisten Einheimischen auf die Kaffeetafel. Für die Beschäftigten der Königlichen Salzwedeler Baumkuchen GmbH bedeutet das, in der Vorweihnachtszeit besonders ranzuklotzen, denn im November und Dezember ist Hauptsaison. Einer von ihnen steht schon seit 45 Jahren am wohl heißesten Ort in Salzwedel.