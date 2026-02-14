Jeden Monat findet in Dingelstedt eine Veranstaltung statt, die sich an die Älteren im Huy-Ort richtet – und von ihnen dankbar angenommen wird.

Dingelstedt. - Der erste Donnerstag im Monat ist für viele Senioren in Dingelstedt ein fester Termin: Dann treffen sie sich um 15 Uhr im Raum des Heimatvereins, um gemeinsam ein paar schöne Stunden zu verbringen.

„Wir haben im Oktober 2024 mit den Treffen angefangen – mit dem Ziel, etwas gegen die Einsamkeit zu tun, um auch Angebote für die nicht so Aktiven zu schaffen“, berichtet Lotti Medau vom Organisationsteam. „Es gibt im Ort eine Sportgruppe, andere treffen sich zum Denksport und auch die Kirchengemeinde ist für manche eine Adresse, aber wir wollten noch etwas darüber hinaus schaffen.“ Was gelungen und von den Senioren sehr gut angenommen worden sei.

Das Alter der Senioren reiche dabei von Frührentnern bis zu über 80-Jährigen. „Wir haben bis zu 30 Männer und Frauen bei unseren Veranstaltungen“, so Medau, die mit dem Orga-Team nicht nur für Verpflegung in Form von Kaffee und Kuchen sorgt, sondern sich auch um immer um ein Rahmenprogramm kümmert.

Rahmenprogramm gehört zum Seniorentreff in Dingelstedt dazu

„Die Senioren selbst schlagen Themen vor, die sie interessieren und wir machen auch Vorschläge“, sagt sie. So habe es schon Bastel- und Spielenachmittage gegeben und es wurden die Filme der 900- und 950-Jahrfeier zusammen angeschaut. „Auch die Plattdeutsch-AG der Schlanstedter Grundschule hat uns schon wunderbar unterhalten und die Polizei gab uns wichtige Informationen“, zählt Medau weitere Inhalte auf.

Und auch in diesem Jahr ist allerlei geplant: Bei der jüngsten Veranstaltung im Februar war der Dingelstedter Hansi Preiß zu Gast und hat die Anwesenden mit einer Büttenrede zum Lachen gebracht. „Außerdem werden wir die Ölmühle aus Eilsdorf mit einer Verkostung in Kürze zu Gast haben“, lädt Lotti Medau im Namen des Heimatvereins ein. „Das wichtigste ist aber, neben dem Programm und der Verpflegung, für alle immer die Gemeinsamkeit: Zusammen erinnern, austauschen und einfach plaudern – und so gemeinsam eine schöne Zeit verbringen.“

Alle Interessierten können sich also schon einmal den nächsten Termin vormerken: Am 5. März wird es um 15 Uhr im Raum des Heimatvereins im Dingelstedter Dorfgemeinschaftshaus wieder gemütlich und unterhaltsam werden.