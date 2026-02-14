Andere Mentalität, fremdes Essen, neue Sprache: Trotz vieler Hürden wagt Rasamee Riemeier einen Neustart in Wernigerode – fast 9.000 Kilometer von ihrer Heimat entfernt. Wie es dazu kam und wie sie ein Stück ihrer thailändischen Kultur in den Harz bringt.

Aus Liebe ausgewandert: Thailänderin findet in Wernigerode eine neue Heimat

Rasamee Riemeier aus Thailand wagt einen Neustart in Wernigerode. Sie hat ein Massage-Studio eröffnet.

Wernigerode. - Ein einziger Restaurantbesuch hat das Leben von Rasamee Riemeier komplett auf dem Kopf gestellt: Es sollte die Initialzündung dafür werden, ihre Heimat zu verlassen. In Wernigerode wagte sie einen Neustart – einer Kleinstadt, von der sie nie zuvor gehört hatte.