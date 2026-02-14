„One Billion Rising“ 2026: TV Popcorn organisiert weltweite Aktion in Stendal. Etwa 200 Menschen beteiligen sich und setzen ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

One Billion Rising 2026: Unter Anleitung des TV Popcorn tanzten zahlreiche Menschen auf dem Winckelmannplatz in Stendal.

Stendal - Rund 200 Menschen haben sich am 14. Februar 2026 auf dem Winckelmannplatz in Stendal versammelt, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen. Sie trotzten Schnee und kalten Temperaturen und führten gemeinsam eine Choreographie auf.

Angeleitet von Tänzerinnen des TV Popcorn tanzten Kinder und Erwachsene mehrmals zu dem Lied „Sprengt die Ketten“ und beteiligten sich so an der weltweiten Aktion „One Billion Rising“. Sie macht auf patriarchale Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam und zeigt Solidarität mit den Betroffenen. Jede dritte Frau erfährt im Laufe ihres Lebens Gewalt. Sei es durch Schläge, sexuelle Übergriffe oder Mobbing.

Unter den zahlreichen Tänzerinnen und Tänzern befanden sich viele Kinder. Foto: Leon Zeitz

„Ich bin stolz, dass so viele unterschiedliche Leute gekommen sind. Tanzen ist besser als Gewalt“, sagt Elfi Baumann, Vorsitzende des TV Popcorn. Gemeinsam mit dem Kreissportbund Altmark-Stendal hat der Verein die Aktion in Stendal zum sechsten Mal organisiert. „Niemand hat es verdient, Gewalt zu erfahren, und niemand hat Schuld daran, wenn ihm oder ihr Gewalt angetan wird“, sagt sie. Mit der Tanzaktion möchte sie Betroffenen Mut machen. „Wer Sorgen hat, soll sich trauen, diese anzusprechen.“

Lesen Sie auch: Wo Kinder und Jugendliche in Stendal Respekt gelebt wird

Unter den zahlreichen freiwilligen Tänzerinnen und Tänzern waren unter anderem auch Jungen und Mädchen der Grundschule Nord und der Ganztagsgrundschule der Hansestadt. Renate Lier, stellvertretende Vorsitzende des TV Popcorn, brachte den Kindern die leichte Choreographie bei.

Mit der Tanzaktion auf dem Winckelmannplatz in Stendal wurde ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt. Foto: Leon Zeitz

Passend zum Motto der diesjährigen Aktion „Women on Fire“ waren viele der Teilnehmende in rot gekleidet. „Die Farbe zeigt, dass wir zusammen gehören. Zudem steht das Feuer für Leidenschaft und Wärme. Und die hat jeder Mensch verdient“, sagt Elfi Baumann.

Während der Aktion verkauften die Lady Lions Kuchen. Der Einnahmen werden an das Frauenhaus in Stendal gespendet.