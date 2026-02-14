In der Nacht zum Samstag (14. Februar) ist in der Gartensiedlung Am Tünneckenberg in Wernigerode eine Laube in Brand geraten. Warum die alarmierten Feuerwehren das Gebäude nicht retten konnten.

Feuerwehr kann in Wernigerode Laube nicht mehr retten

Trotz des Einsatzes mehrerer Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Wernigerode brannte die Gartenlaube in der Siedlung Am Tünneckenberg komplett nieder.

Wernigerode. - Wie Sprecher von Polizei und Harzer Rettungsleitstelle auf Anfrage gegenüber der Redaktion erklärten, waren die Flammen an der Laube gegen 0.40 Uhr entdeckt und von einem 58 Jahre alten Wernigeröder gemeldet worden.