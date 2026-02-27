Social Media und Künstliche Intelligenz sind brandaktuelle Themen. Das Harztheater setzt sich mit diesen Themen nun auch künstlerisch auseinander. Das Jugendstück „GeminEye“ zeigt, welche Chancen und Risiken der digitale Wandel hat.

„GeminEye“ im Harztheater: Digitaler Wandel auf der Bühne in Halberstadt

Luisa Jäger spielt in „GeminEye“ die Rolle der Mia und begegnet ihrem Internet-Avatar. Das Jugendstück setzt sich mit sozialen Medien und Künstlicher Intelligenz auseinander.

Halberstadt. - Kaum ein Thema beschäftigt Jugendliche so sehr wie Social Media. Ein Theaterstück bringt das nun auf die Bühne mit „GeminEye“ – so heißt das Jugendstück der niederländischen Autorin Shirley Gast. Der Stoff des Sci-Fi-Stücks wirkt wie ein Blick in die nahe Zukunft.