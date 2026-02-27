Kandidaten für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters Egelns müssen ihre Bewerbung bis 30. Juni einreichen. ZfE-Chef Gordon Tamm warf seinen Hut in den Ring.

Reinhard Luckner vor der Stadtratssitzung am Mittwochabend im Egelner Rathaus im Gespräch mit dem Vertriebsleiter der Sonnenernte GmbH, Michael Günter-Rogalla.

Egeln - Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend im Egelner Rathaus einstimmig die Stellenausschreibung für die am 6. September parallel mit der Landtagswahl erfolgende Wahl des neuen ehrenamtlichen Bürgermeisters der Stadt beschlossen. Danach müssen die Kandidaten ihre Bewerbungen bis spätestens 30. Juni 2026, 18 Uhr, im Egelner Rathaus einreichen. Der derzeitige Amtsinhaber Reinhard Luckner, der seit 2005 an der Spitze der Stadt steht und dessen Amtszeit am 4. Oktober zu Ende geht, will sich nach drei Legislaturperioden nicht noch einmal dem Wählervotum stellen. Das teilte er im Volksstimme-Gespräch mit.