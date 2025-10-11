Autofahrer im Jerichower Land brauchen in der kommenden Woche Geduld und in Genthin ganz besonders. Hier sind zwei Knotenpunkte in der Stadt gesperrt.

Immer wieder der Baumschulenweg: Deshalb ist in den Herbstferien erneut gesperrt

Dieses Bild von Bauarbeiten in der Straße am Baumschulenweg gab es im Sommer und im Oktober wieder.

Genthin - Der Oktober ist verhältnismäßig mild. Noch sind Straßenarbeiten möglich, zumal nun auch die Herbstferien beginnen. Und das macht sich bemerkbar.

Bereits seit dem 10. Oktober ist die Friedenstraße auf Höhe des Baumschulenwegs bis Anfang November voll gesperrt. „Schon wieder der Baumschulenweg? Hier wurde doch erst in den Sommerferien mehrere Wochen gebaut“, meldeten sich Anwohner in der Volksstimme-Redaktion.

Schaden an der Fernwärmeleitung

Bei der Maßnahme handele es sich nicht um ein Projekt der Stadt Genthin, wir sind lediglich in verkehrsbehördlicher Sicht einbezogen, teilt Bürgermeisterin Dagmar Turian mit. Aktuell stehen Reparaturen an einer Fernwärmeleitung an. „Der eigentliche Schaden konnte erst nach einer entsprechenden Ortung festgestellt werden.“ Die jetzigen Bauarbeiten dienen der eigentlichen Reparatur.

Die Stadt appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, Rücksicht zu nehmen und mehr Zeit für ihre Wege einzuplanen. Fußgänger und Radfahrer kommen noch

Umwege in der Innenstadt Genthin

Gesperrt wird ab Montag die Große Schulstraße zwischen Jahnstraße und Pfarrer-Schneider-Straße. Die Stadtverwaltung hat mitgeteilt, dass Schachtregulierungsarbeiten an einem Abwasserschacht notwendig seien. Trotz der Sperrung bleibt die Genthiner Innenstadt über die Bahnhofstraße, Magdeburger Straße und Seminarstraße zugänglich.

Wer über die Brandenburger Straße zurück in die Innenstadt – etwa zur evangelischen Kirche oder zum Rathaus – möchte, muss über die Geschwister-Scholl- und Seminarstraße fahren. Eine offizielle Umleitung ist nicht vorgesehen; dennoch bittet die Stadt alle Verkehrsteilnehmer, sich auf die geänderten Verkehrsbedingungen einzustellen. Ende der Woche soll dann alles erledigt sein.

Allerdings müssen sich nicht nur Auto-, Lkw- und Radfahrer auf die Sperrungen einstellen, sondern auch Nutzer des Nahverkehrs darauf achten, dass Haltestellen nicht angefahren werden. In Genthin-Süd gibt es eine Ersatzhaltestelle in der Dürerstraße.