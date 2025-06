Veranstaltungstipp zu Pfingsten Geschichte und Grillduft locken zum Besuch von Sargstedts alter Windmühle

Dicht an den Toren Sargstedts steht sie, die alte Bockwindmühle des Ortes. Nicht nur die idyllische Lage oder der weite Blick ins Harzvorland und auf den Brocken locken am Pfingst-Wochenende zu einem Besuch in den Halberstädter Ortsteil.