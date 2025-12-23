weather wolkig
  4. Handwerk im Harz: Geschirr, Blumen und Mäuse aus Ton: Nicole Hoffmann und ihre Töpferei in Schlanstedt

Die Tonmühle im Huy-Ort Schlanstedt ist nicht nur in der Weihnachtszeit ein Anlaufpunkt für Dekofans und Kreative. Und schon lange kein Geheimtipp mehr.

Von Maria Lang 23.12.2025, 12:45
Nicole Hoffmann in ihrem Laden, der direkt an die Werkstatt angegliedert ist.
Nicole Hoffmann in ihrem Laden, der direkt an die Werkstatt angegliedert ist. Foto: Maria Lang

Schlanstedt. - „Ich hab' das große Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte“, sagt Nicole Hoffmann – und die Freude darüber ist ihr anzusehen. Die 36-Jährige betreibt seit vier Jahren eine Töpferei mitten im kleinen Huy-Ort Schlanstedt – und ist hier inzwischen in Gänze angekommen.