Die Tonmühle im Huy-Ort Schlanstedt ist nicht nur in der Weihnachtszeit ein Anlaufpunkt für Dekofans und Kreative. Und schon lange kein Geheimtipp mehr.

Geschirr, Blumen und Mäuse aus Ton: Nicole Hoffmann und ihre Töpferei in Schlanstedt

Nicole Hoffmann in ihrem Laden, der direkt an die Werkstatt angegliedert ist.

Schlanstedt. - „Ich hab' das große Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte“, sagt Nicole Hoffmann – und die Freude darüber ist ihr anzusehen. Die 36-Jährige betreibt seit vier Jahren eine Töpferei mitten im kleinen Huy-Ort Schlanstedt – und ist hier inzwischen in Gänze angekommen.