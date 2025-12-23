Die Stadtverwaltung Magdeburg hat ab sofort aus Sicherheitsgründen die Elbeschwimmhalle zu großen Teilen gesperrt. Auslöser sind auffällige Messwerte an der Dachkonstruktion.

Blick in die Elbeschwimmhalle in Magdeburg: Das große Becken ist ab sofort aus Sicherheitsgründen gesperrt. Auslöser sind auffällige Messwerte in der Dachkonstruktion.

Magdeburg. - Droht Magdeburgs größter Schwimmhalle ein ähnliches Dilemma wie den Ringbrücken? Bei einer turnusmäßigen Überprüfung waren auffällige Messwerte an der Dachkonstruktion festgestellt worden. Als Vorsichtsmaßnahme sperrt die Stadt das große Becken der Schwimmhalle sofort.