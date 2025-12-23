Auffällige Messwerte gefunden Schocknachricht vor Weihnachten: Magdeburgs größte Schwimmhalle sofort gesperrt
Die Stadtverwaltung Magdeburg hat ab sofort aus Sicherheitsgründen die Elbeschwimmhalle zu großen Teilen gesperrt. Auslöser sind auffällige Messwerte an der Dachkonstruktion.
Aktualisiert: 23.12.2025, 13:54
Magdeburg. - Droht Magdeburgs größter Schwimmhalle ein ähnliches Dilemma wie den Ringbrücken? Bei einer turnusmäßigen Überprüfung waren auffällige Messwerte an der Dachkonstruktion festgestellt worden. Als Vorsichtsmaßnahme sperrt die Stadt das große Becken der Schwimmhalle sofort.