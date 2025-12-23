weather wolkig
  4. Sperrung der Elbeschwimmhalle in Magdeburg nach auffälligen Messwerten

Auffällige Messwerte gefunden Schocknachricht vor Weihnachten: Magdeburgs größte Schwimmhalle sofort gesperrt

Die Stadtverwaltung Magdeburg hat ab sofort aus Sicherheitsgründen die Elbeschwimmhalle zu großen Teilen gesperrt. Auslöser sind auffällige Messwerte an der Dachkonstruktion.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 23.12.2025, 13:54
Blick in die Elbeschwimmhalle in Magdeburg: Das große Becken ist ab sofort aus Sicherheitsgründen gesperrt. Auslöser sind auffällige Messwerte in der Dachkonstruktion. Archivfoto: Uli Lücke

Magdeburg. - Droht Magdeburgs größter Schwimmhalle ein ähnliches Dilemma wie den Ringbrücken? Bei einer turnusmäßigen Überprüfung waren auffällige Messwerte an der Dachkonstruktion festgestellt worden. Als Vorsichtsmaßnahme sperrt die Stadt das große Becken der Schwimmhalle sofort.