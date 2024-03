Es stinkt zum Himmel, was rund um einige leerstehende Plattenbauten an der Wagner-Straße in Halberstadt geschieht. Gibt es Abhilfe ?

Rund um die leerstehenden Wohnblöcke an der Ecke Richard-Wagner-/Juri-Gagarin-Straße in Halberstadt sieht es aktuell furchtbar aus.

Halberstadt. - Nicht gerade einladend sieht es aus am Zugang zur „Grünen Mitte“ von der Richard-Wagner-Straße in Halberstadt aus. Es gibt zwar Grün, doch was sich in und unter den Büschen, auf den Treppenstufen und rund um die leerstehenden Häuser findet, erzeugt bei vielen Passanten einfach nur noch Ekel.