Beim Internationalen Bund in Baderlsleben wird aktuell ein großes Fest vorbereitet. Was genau für die Veranstaltung geplant ist und warum.

Badersleben. - „Hier kamen zwei Dinge zusammen“, erläutert Madleen Toeppner, Leiterin der Einrichtung des Internationalen Bundes (IB) in Badersleben. „Unser Träger, also der IB, feiert diese Tage sein 75-jähriges Jubiläum, im Rahmen dessen bundesweit in den Einrichtungen Aktionen stattfinden. Auf der anderen Seite haben sich unsere Bewohner schon lange mal wieder ein Sommerfest gewünscht - und nun verbinden wir beides.“

Auf eine ganz so lange Geschichte wie der Träger selbst, kann der Badersleber Standort noch nicht zurückblicken - ihn gibt es erst seit 2008. Während der Dienstleister bundesweit breitgefächert in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit tätig ist und beispielsweise eine Kita in Danstedt sowie ein Zentrum für Kinder- und Familienhilfe in Wernigerode betreibt, liegt der Fokus im Huy auf der Behindertenhilfe. „Unsere Bewohner hier haben alle eine geistige Beeinträchtigung“, erklärt Madleen Toeppner, die seit 2010 in Badersleben beschäftigt ist und seit sechs Jahren die Einrichtung leitet. „Angefangen wurde damals 2008 mit vier Bewohnern, inzwischen sind wir bei 15.“ Hierbei handelt es sich um Männer und Frauen zwischen 20 und 55 Jahren, die, aus dem ganzen Bundesgebiet stammend, in Badersleben ein neues Zuhause gefunden haben.

Unterstützt werden sie dabei von einem Team bestehend aus 18 pädagogischen Fachkräften sowie vier weiteren Mitarbeitern in Verwaltung und Organisation. „Wir arbeiten hier mit offenen Zeitfenstern und sehr individuell“, erläutert Christian Werwick, Leiter der Tagesstruktur. Verschiedene Angebote - vom Einkaufstag über Bastel- und besonders auch Bildungsangebote bis zu verschiedenen Tagesausflügen - bestimmen den Alltag.

Im Dorf sei man gut integriert, wolle dies aber noch deutlich verbessern, erklärt Madleen Toeppner. Auch dazu solle das Fest am Samstag dienen - zu dem ausdrücklich alle eingeladen seien. „Ab 14 Uhr haben wir ein buntes Programm zusammengestellt, bei dem auch viele Vereine aus dem Ort beteiligt sind“, lädt Christian Werwick ein. „Die Pfadfinder machen zum Beispiel einen Stand mit alkoholfreien Cocktails, der Förderverein der Feuerwehr grillt, der Schützenverein bietet Bogenschießen an und die SpringTöne verkaufen Kaffee und Kuchen.“

Außerdem sei die katholische Kirche mit einer musikalischen Darbietung vor Ort. „Musik gibt es aber auch von der Badersleber Band Huy.stereo und von den Cathedral Pipes“, ergänzt Madleen Toeppner, die sich freut, dass so viele an dem Fest mitwirken. „Die Cathedral Pipes eröffnen das Fest um 14 Uhr auf dem Schillerplatz und spielen dann später noch einmal eine weitere Session, die dann auch Lieder zum Mitsingen enthalten wird. Huy.stereo sind so gegen 17 Uhr geplant“, weiß Christian Werwick.

Außerdem wird es einen Zauberer (gegen 16 Uhr) geben und auch an die kleineren Gäste wurde gedacht: „Wir haben eine Hüpfburg, Kinderschminken, eine Bastelstraße und Dosenwerfen“, zählt er auf. „Eingeladen sind alle, und dabei eben auch Kinder.“ „Wir freuen uns schon sehr und auch die Bewohner sind schon voller Vorfreude und ganz aufgeregt.“