Osterwieck. - Derzeit eine Runde auf dem Osterwiecker Sportplatz zu laufen, ist wahrlich kein Vergnügen. Geschweige denn für Schüler geeignet, schnelle Zeiten bei Leistungskontrollen zu erzielen. Die Laufbahn – früher sagte man Aschenbahn zum Material – ist voller Fußabdrücke. Man läuft quasi wie auf Eiern. Die Bahn einzuebnen, bringt nur kurzfristigen Erfolg. Doch es gibt eine langfristige Lösung, eingebettet in ein Mega-Projekt des Sportvereins Eintracht Osterwieck. Vor wenigen Tagen bekamen die Verantwortlichen Post von der Investitionsbank mit dem Zuwendungsbescheid über 990.000 Euro europäische Fördermittel.

Vor fünf Monaten war der Verein erstmals an die Öffentlichkeit gegangen mit dem Vorhaben. Die Vorstandsmitglieder Jens Raabe und Michael Strube erläuterten die Details des Projektes. Ein Kleinfeld-Kunstrasenplatz auf dem Gelände des jetzigen Parkplatzes im Ratsgarten. Nicht nur für den Fußball, sondern auch für Volleyball und Basketball geeignet. Daher als Multifunktionsplatz deklariert. „Wir erleben jetzt gerade wieder einen Zulauf bei den kleinen Fußballern“, berichtet Michael Strube diese Woche mit Verweis auf die engagierte Trainingsarbeit der Übungsleiter. Dieser Platz soll auch im Winter das Training im Freien ermöglichen. Denn der Hauptplatz im Ratsgarten wird weitestgehend für Punktspiele geschont, und draußen der Anger ist nicht ganzjährig nutzbar.

Besagte Laufbahn um den Hauptplatz herum soll eine Tartanbahn erhalten. Dazu eine neue Weitsprunganlage, im Anlauf ebenfalls mit dem Material der Laufbahn ausgestattet, sowie die Sanierung der beiden Kugelstoßanlagen.

Die Post von der Investitionsbank hat für ein kräftiges Aufatmen bei den Eintracht-Verantwortlichen gesorgt. Denn zwischenzeitlich war es fraglich gewesen, ob der Verein das Vorhaben stemmen kann. Noch im April hatte eine Gesamtsumme von 600.000 Euro im Raum gestanden und war das Projekt so auch vom regionalen Leader-Verein befürwortet worden. Doch wegen der riesigen Summe war vom Fördermittelgeber gefordert worden, einen Fachplaner hinzuziehen. Zuvor hatte der Verein nur Angebote von Firmen eingeholt. Im Ergebnis zeigte sich, dass beim Bau doch noch einiges mehr zu berücksichtigen war. Was einschließlich des Aufwandes für Planung und Baubetreuung dazu führt, dass sich die Kosten verdoppeln. Nun also 1,2 Millionen Euro. „Wir waren zunächst erschrocken von der Kostenexplosion“, bekennt Strube.

Doch Aufgeben war keine Option. Viele Stunden steckten Raabe und Strube in die Überarbeitung der umfangreichen Bau- und Finanzierungsunterlagen für den Fördermittelgeber. Der Leader-Verein zog mit und befürwortete die Mittelerhöhung. Dank vieler Gespräche und Verhandlungen kann der Verein auch die ebenfalls verdoppelten, 20-prozentigen Eigenmittel aufbringen. Michael Strube nennt dabei die Harzsparkasse mit 80.000 Euro, die Sportstättenförderung des Landkreises Harz und die Stadt Osterwieck mit jeweils 60.000 Euro. Weitere 60.000 Euro trägt der Verein über Firmensponsoren sowie eine Platzpaten-Aktion zusammen. „Unsere Sportwoche hat einiges dazu beigetragen.“

Bis das Bauvorhaben beginnen kann, werden aber noch einige Monate ins Land gehen müssen. Denn Bauen mit öffentlichen Geldern verlangt die Einhaltung von Regularien.

Mit Hilfe der Stadtverwaltung wird im nächsten Schritt die Fachplanung und Baubegleitung öffentlich ausgeschrieben. Nachfolgend soll bis zum Jahresende das Bauvorhaben selbst ausgeschrieben werden. Mit einer Bautätigkeit könnte dann ab dem kommenden Frühjahr gerechnet werden. Wobei der Verein zusehen will, dass möglichst viel in der sportarmen Zeit der Sommerferien geschafft werden kann.