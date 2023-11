Die Stadtverwaltung will den großen Parkplatz am Düsterngraben in Halberstadts Altstadt gebührenpflichtig machen. Das sorgt für Widerspruch.

Halberstadt. - 190 Parkplätze. So viele Autos können bislang noch kostenlos am Düsterngraben und unterhalb der Peterstreppe in Halberstadt stehen. Das soll sich nach dem Willen der Stadtverwaltung ab Januar ändern. Dann soll der große Bereich in der Altstadt ebenfalls bewirtschaftet werden. Heißt, die Auto- und Motorradfahrer zahlen für den Stellplatz.