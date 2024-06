Immer mehr Firmen wollen sich in Halberstadt ansiedeln. Die Stadt will deshalb das Industriegebiet erweitern.

Mit dem Verkauf der 100 Hektar an Daimler Truck ist Halberstadts Industriegebiet voll. Die Stadt will das nun erweitern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt. - „Wir sind so sexy, dass alle zu uns kommen wollen“, antwortet Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) schmunzelnd auf die Frage, warum Halberstadt sein Industriegebiet erweitern will. Und fügt dann ernsthafter an: „Wir müssen für die Entwicklung der Stadt strategische Weichen stellen.“