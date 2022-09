Halberstadt sucht sein eigenes Weihnachtslied

Halberstadt - Eine alte und zugleich nachhaltige Weihnachtstradition ist vergangenes Jahr in Halberstadt wiederbelebt worden: An der Martinikirche wurde ein „Weihnachtsbaum für alle“ gepflanzt, genau wie schon vor knapp 100 Jahren. „Wenn die Lichter an diesem besonderen Weihnachtsbaum angehen, dann werden dort gemeinsam Weihnachtslieder gesungen, so besagt es die Tradition. Aber dafür fehlt allerdings noch etwas sehr Wichtiges: ein Halberstädter Weihnachtslied“, heißt es in einer Mitteilung von Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU).