Volksfest in der Börde Wedringer suchen ihren neuen Dorfmeister
Bei der ersten Sommerparty -Nacht hat in Wedringen das ganze Dorf auf dem Festplatz Kulk gefeiert. Tagsüber stand wiederum ein besonderer Wettbewerb im Mittelpunkt.
Aktualisiert: 18.08.2025, 11:28
Wedringen. - Einmal mehr hat der Festplatz Kulk in Wedringen seinem Namen alle Ehre gemacht. Am Sonnabend (16. August) war fast das ganze Dorf auf den Beinen, um dort gemeinsam zu feiern. Neben einem großen Dorffest und der ersten Wedringer Sommerparty stand an diesem Tag auch erneut ein besonderer Wettbewerb auf dem Programm, an dessen Ende niemand geringerer als der neue Dorfmeister gekürt wurde.