Ebendorf. - Wenn Heike Reps zum Verkosten ruft, strömen Tomatenliebhaber von überallher nach Ebendorf in die Börde. „Heute Vormittag konnte man hier vor lauter Besuchern kaum noch treten“, sagt die Hobby-Züchterin. Denn der Gartenprofi hat nicht nur mehr als 1.000 Saat-Sorten der Früchte archiviert, sie kennt auch die häufigsten Fehler beim Anbau.