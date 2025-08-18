Damit die Schüler sicher zum Unterricht kommen, kontrolliert das Ordnungsamt der Stadt Stendal die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Was dabei herausgekommen ist.

Auf der Bergstraße in Stendal sind in der ersten Schulwoche die meisten Raser geblitzt worden.

Stendal - Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Stendal haben den Autofahrern zu Beginn des Schuljahres sinnbildlich etwas genauer auf den Tacho geschaut. Mit einem Blitzermarathon wurde die Sicherheit der Schüler in den Fokus genommen.

„Der Messwagen war besonders vor den Grundschulen im Einsatz“, informiert Sophia Jaster aus dem Büro des Oberbürgermeisters. Vom 11. bis 14. August wurde im Stadtgebiet das Tempo von insgesamt 2.981 Fahrzeugen gemessen.

„Bereits im letzten Jahr waren nur ein wenig mehr als drei Prozent der Fahrzeuge zu schnell“, so Sophia Jaster. Die positive Erkenntnis: „Dieses Jahr waren es nicht mal ein Prozent.“ Genauer gesagt: 0,77 Prozent der Autofahrer waren zu schnell unterwegs.

Blitzer vor Schulen im Landkreis Stendal

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben im Schnitt zwei Stunden in verschiedenen Straßen in der Nähe der Grundschulen in Stendal kontrolliert. 23 Autofahrer haben die zulässige Geschwindigkeit überschritten. In der Bilanz der Stadtverwaltung fallen zwei Stellen auf.

So wurden in der Bergstraße im Messzeitraum zwar nur 140 Autofahrer gezählt, dafür aber haben mit 13 Temposündern dort die meisten die Geschwindigkeit überschritten. Im Gegensatz dazu halten sich Autofahrer an der viel stärker befahrenen Röxer Straße eher ans Tempolimit. Zweimal wurde dort vergangene Woche kontrolliert – auf Höhe der Eingänge 37 und 45. Bei 1.843 Durchfahrten hat der Blitzer des Messwagens viermal ausgelöst.

Kontrollen und Verstöße: 11. August: Bergstraße (192 Durchfahren, 0 Überschreitungen), Stadtseeallee (130, 5), Röxer Straße (497, 2); 12. August: Vor dem Viehtor (100, 0), Carl-Hagenbeck-Straße (124, 1), Mozartstraße (45, 0); 13. August: Haferbreiter Weg (242, 0), Bergstraße (140, 13); 14. August: Bindfelder Dorfstraße (61,0), Röxer Straße (1346,2), Westwall (104,0)