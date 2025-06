Wer glaubt, dass Halberstadt nur den Schnellzug SVT 18.16.10 hat, irrt sich. Beim Tag der offenen Tür bei der VIS am 21. Juni wird einiges mehr geboten an Zug-Geschichte und Zug-Gegenwart.

Halberstadt. - Nach der ersten Präsentation der Schnellzug-Legende SVT 18.16.10 wartet am 21. Juni das nächste Highlight auf die Freunde historischer und zeitgenössischer Eisenbahntechnik. Die VIS im Magdeburger Weg in Halberstadt lädt zum Tag der offenen Tür und schreibt an diesem Tag wieder ein kleines Stück Eisenbahngeschichte.