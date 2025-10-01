Seit Jahrzehnten treffen sich ehemalige Landmaschinenbauer einmal im Jahr zum Austausch in Halberstadt. Die Erinnerungen an glanzvolle Unternehmenszeiten und den Niedergang nach der Wende werden so bewahrt.

Gute Laune herrscht beim Treffen der ehemaligen Landmaschinenbauer in Halberstadt nicht nur bei Jürgen Volkmann, Hans Schill und Hansi Junge (von links).

Halberstadt. - Wenn sich ehemalige Landmaschinenbauer in Halberstadt treffen, wird Wehmut spürbar über den Verlust eines einst großen Unternehmens - und Stolz darauf, wie vielen Widrigkeiten zu DDR- und in den Nachwendezeiten hier getrotzt wurde.