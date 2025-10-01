weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Wirtschaftsgeschichte in Halberstadt: Halberstädter bewahren lange Landmaschinenbau-Tradition

Seit Jahrzehnten treffen sich ehemalige Landmaschinenbauer einmal im Jahr zum Austausch in Halberstadt. Die Erinnerungen an glanzvolle Unternehmenszeiten und den Niedergang nach der Wende werden so bewahrt.

Von Sabine Scholz 01.10.2025, 19:30
Gute Laune herrscht beim Treffen der ehemaligen Landmaschinenbauer in Halberstadt nicht nur bei Jürgen Volkmann, Hans Schill und Hansi Junge (von links).
Gute Laune herrscht beim Treffen der ehemaligen Landmaschinenbauer in Halberstadt nicht nur bei Jürgen Volkmann, Hans Schill und Hansi Junge (von links). Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Wenn sich ehemalige Landmaschinenbauer in Halberstadt treffen, wird Wehmut spürbar über den Verlust eines einst großen Unternehmens - und Stolz darauf, wie vielen Widrigkeiten zu DDR- und in den Nachwendezeiten hier getrotzt wurde.