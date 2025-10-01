Wirtschaftsgeschichte in Halberstadt Halberstädter bewahren lange Landmaschinenbau-Tradition
Seit Jahrzehnten treffen sich ehemalige Landmaschinenbauer einmal im Jahr zum Austausch in Halberstadt. Die Erinnerungen an glanzvolle Unternehmenszeiten und den Niedergang nach der Wende werden so bewahrt.
01.10.2025, 19:30
Halberstadt. - Wenn sich ehemalige Landmaschinenbauer in Halberstadt treffen, wird Wehmut spürbar über den Verlust eines einst großen Unternehmens - und Stolz darauf, wie vielen Widrigkeiten zu DDR- und in den Nachwendezeiten hier getrotzt wurde.