EIL:
Energie im Harz Halberstädter Einwohner machen mobil gegen Windkraftanlagen
Der Bau von Windrädern sorgt seit Jahren für Debatten über Für und Wider der Windkraftnutzung. Bei Halberstadt könnte ein Windpark entstehen – dagegen hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. Die will eine Abstimmung unter den Einwohnern.
08.01.2026, 15:15
Halberstadt. - Das Thema ist nicht nur auf Plakaten präsent. Die Gegner von neuen Windkraftanlagen wollen in Halberstadt einen Bürgerentscheid auf den Weg bringen.