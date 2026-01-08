Energie im Harz Halberstädter Einwohner machen mobil gegen Windkraftanlagen

Der Bau von Windrädern sorgt seit Jahren für Debatten über Für und Wider der Windkraftnutzung. Bei Halberstadt könnte ein Windpark entstehen – dagegen hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. Die will eine Abstimmung unter den Einwohnern.