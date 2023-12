Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt. - Fotograf wollte er eigentlich nicht werden, sagt Fotografenmeister Peter Köpke. Ihm schwebte eigentlich mehr das Arbeiten im Ingenieurwesen vor. Es sollte nicht sein. Dass der Halberstädter dennoch jeden Tag gern in sein Geschäft geht, auch nach 40 Jahren, hat viel mit seinem Blick auf die Welt zu tun. Dass er in seinem Laden am Hohen Weg jetzt auch eine DHL-Paketannahme betreibt, ist dem Überlebenskampf in der Corona-Pandemie geschuldet.