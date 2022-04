Halberstädter Ortsteil wird zu einem großen Flohmarkt

In Klein Quenstedt, ein Ortsteil Halberstadts, locken am 23. April viele Höfe zum Stöbern. Von 10 bis 16 Uhr ist Dorfflohmarkt.

Klein Quenstedt - Der 23. April 2022 steht in Klein Quenstedt ganz im Zeichen großen Flohmarkt-Treibens. Von 10 bis 16 Uhr bieten Einwohner des Halberstädter Ortsteils auf 38 Höfen, was Dachböden, Keller und Garagen an Besonderem und Zufallsfunden zu bieten haben.