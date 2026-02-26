weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Naturschutz im Harz: Halberstädter regt neue Blühwiese im Stadtzentrum an

Grünflächen mähen oder lange stehen lassen, den Insekten zuliebe? An dieser Frage entzündet sich jedes Jahr in Halberstadt aufs Neue eine Debatte. Nun soll eine große Fläche Blühwiese werden. Diese Forderung findet Gehör.

Von Sabine Scholz 26.02.2026, 06:15
Wo einst das „Klubhaus der Werktätigen" stand, erstreckt sich in Halberstadt eine Brachfläche.
Wo einst das „Klubhaus der Werktätigen" stand, erstreckt sich in Halberstadt eine Brachfläche. Foto: Johanna Ahlsleben

Halberstadt. - In der jüngsten Einwohnerfragestunde des Stadtentwicklungsausschusses Halberstadts ging es mehrfach um Belange des Arten- und Naturschutzes. Auch Jörg Essigke treibt dieses Thema um.