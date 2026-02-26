Naturschutz im Harz Halberstädter regt neue Blühwiese im Stadtzentrum an

Grünflächen mähen oder lange stehen lassen, den Insekten zuliebe? An dieser Frage entzündet sich jedes Jahr in Halberstadt aufs Neue eine Debatte. Nun soll eine große Fläche Blühwiese werden. Diese Forderung findet Gehör.