Special Olympics im Harz Halberstädter Schwimm-Staffel ist auf Geld-Suche

Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf – das gilt auch für die Athleten, die bei den Special Olympics antreten. Aus Halberstadt wollen vier Jugendliche im Juni bei den Nationalen Spielen in Saarbrücken an den Start gehen.