Special Olympics im Harz Halberstädter Schwimm-Staffel ist auf Geld-Suche
Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf – das gilt auch für die Athleten, die bei den Special Olympics antreten. Aus Halberstadt wollen vier Jugendliche im Juni bei den Nationalen Spielen in Saarbrücken an den Start gehen.
24.02.2026, 18:15
Halberstadt. - Die Vorfreude wächst bei den vier Halberstädter Schülern, die sich gerade intensiv auf eine Deutsche Meisterschaft vorbereiten. Doch noch sind sie dabei, das Geld für ihren Start zusammenzusammeln.