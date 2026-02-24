Günstiger Wohnraum Können Rentner und Azubis noch Wohnungen bezahlen? - Vermieter antwortet
Die IG Bau sieht den Arbeits- und Wohnungsmarkt im Jerichower Land vor großen Problemen. Es gebe zu wenig bezahlbaren Wohnraum für Azubis und Rentner. Dem widerspricht eine Burger Wohnungsbaugenossenschaft.
24.02.2026, 18:45
Burg - Rund 12.800 Menschen werden im Landkreis Jerichower Land bis 2035 komplett in Rente gehen, das ist das Ergebnis einer Berechnung des Pestel-Instituts. Die Ausbildung des Nachwuchses sollte bei Unternehmen also einen hohen Stellenwert genießen - nach Meinung der IG Bau Altmark-Börde-Harz. Doch die Azubis sehen sich mit vielen Problemen konfrontiert. Ein großes davon sei passender und bezahlbarer Wohnraum in der Nähe der Ausbildungsstätte.