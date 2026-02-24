Die IG Bau sieht den Arbeits- und Wohnungsmarkt im Jerichower Land vor großen Problemen. Es gebe zu wenig bezahlbaren Wohnraum für Azubis und Rentner. Dem widerspricht eine Burger Wohnungsbaugenossenschaft.

Die IG Bau fordert den verstärkten Bau von Sozialwohnungen und bezahlbarem Wohnraum für Azubis und Rentner.

Burg - Rund 12.800 Menschen werden im Landkreis Jerichower Land bis 2035 komplett in Rente gehen, das ist das Ergebnis einer Berechnung des Pestel-Instituts. Die Ausbildung des Nachwuchses sollte bei Unternehmen also einen hohen Stellenwert genießen - nach Meinung der IG Bau Altmark-Börde-Harz. Doch die Azubis sehen sich mit vielen Problemen konfrontiert. Ein großes davon sei passender und bezahlbarer Wohnraum in der Nähe der Ausbildungsstätte.