Die zur Buga 2015 nach einer alten Zeichnung angefertigten Holzbänke sind Hingucker im Stadtgebiet von Havelberg. Wie hier im Klostergarten beim Domfest werden sie gern für eine Pause genutzt.

Havelberg. - Vor allem sind es ältere Bürger, die sie immer mal wieder darauf ansprechen, dass es im Stadtgebiet von Havelberg nicht ausreichend Bänke gibt. Darüber hat Stadträtin Elke Zeppik (FbM) im Hauptausschuss berichtet und damit ein Diskussionsthema angeschoben.

Im Dombereich gebe es nach Ansicht von Bürgern ausreichend Gelegenheiten, um sich für ein Päuschen auf eine Bank zu setzen. Unter anderem mit den extra zur Bundesgartenschau 2015 nach einer alten Zeichnung gebauten Havelberg-Bänken aus Holz. Doch ansonsten würde es an verschiedenen Stellen an Möglichkeiten fehlen, etwa beim Spaziergang oder auf dem Einkaufsweg.

Manche Bank ist wieder verschwunden

Kein einfaches Thema, wie sich in der Diskussion unter den Stadträten zeigte. Schon so manche, nach Wunsch aufgestellte Bank sei wieder weggenommen worden, weil sich andere Anwohner beschwert hatten. Etwa, wenn Jugendliche diese als Treffpunkt nutzten und es deshalb etwas lauter wurde. Davon berichteten sowohl Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) als auch Ordnungsamtsleiter André Gerdel. Ratsmitglied Jürgen Kerfien (FbM) erinnerte an die Wohnumfeldgestaltung einst in der Oberstadt. Da wurden etliche Bänke aufgestellt, die später aufgrund von Beschwerden wieder entfernt werden mussten.

Deshalb kam an dem Abend der Vorschlag, gemeinsam mit der Volksstimme eine Umfrage zu starten, wo Bänke aus Sicht von Bürgern wünschenswert wären, ohne dass sich Anwohner an dem Standort stören würden.

Nun sind also die Einwohner von Havelberg gefragt: Schreiben Sie eine E-Mail an redaktion.havelberg@volksstimme.de oder schicken Sie Ihren Vorschlag per Post in die Schulstraße 8 in 39539 Havelberg. Hauptsächlich geht es ums Stadtgebiet, aber möglicherweise gibt es auch in den Ortschaften Wünsche für Standorte von Bänken. Wir freuen uns auf Ihre Post.