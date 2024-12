Protest gegen drohenden Sozialabbau Halberstädter treibt Angst vor Jobverlust auf die Straße

Sie haben eine Petition gestartet und sind am Dienstag vor den Landtag in Magdeburg gezogen: Halberstädter, die in Wohnheimen und Werkstätten der Behindertenhilfe tätig sind. Eine neue Landesverordnung bedrohe ihre Zukunft, sagen sie.