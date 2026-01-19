Sie haben immer ein freundliches Wort, helfen Reisenden in unterschiedlichsten Situationen – die Ehrenamtler der Ökumenischen Bahnhofsmission Halberstadt. Sie bilden sich auch selbst weiter. Dafür werden Spendengelder genutzt.

Halberstadts Bahnhofsmission will Blinde besser begleiten können

Die Ehrenamtlichen der Halberstädter Bahnhofsmission sind täglich im Einsatz.

Halberstadt. - Sie gehören zum Hauptbahnhof Halberstadts wie Züge und Gleise – die Mitarbeiter der Ökumenischen Bahnhofsmission Halberstadt. Hier ist das Hauptquartier der zumeist ehrenamtlich tätigen Helfer, doch unterwegs sind sie im gesamten Nordharz.