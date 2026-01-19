weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Ehrenamt im Harz: Halberstadts Bahnhofsmission will Blinde besser begleiten können

Ehrenamt im Harz Halberstadts Bahnhofsmission will Blinde besser begleiten können

Sie haben immer ein freundliches Wort, helfen Reisenden in unterschiedlichsten Situationen – die Ehrenamtler der Ökumenischen Bahnhofsmission Halberstadt. Sie bilden sich auch selbst weiter. Dafür werden Spendengelder genutzt.

Von Sabine Scholz 19.01.2026, 06:15
Die Ehrenamtlichen der Halberstädter Bahnhofsmission sind täglich im Einsatz.
Die Ehrenamtlichen der Halberstädter Bahnhofsmission sind täglich im Einsatz. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Sie gehören zum Hauptbahnhof Halberstadts wie Züge und Gleise – die Mitarbeiter der Ökumenischen Bahnhofsmission Halberstadt. Hier ist das Hauptquartier der zumeist ehrenamtlich tätigen Helfer, doch unterwegs sind sie im gesamten Nordharz.