Ehrenamt im Harz Halberstadts Bahnhofsmission will Blinde besser begleiten können
Sie haben immer ein freundliches Wort, helfen Reisenden in unterschiedlichsten Situationen – die Ehrenamtler der Ökumenischen Bahnhofsmission Halberstadt. Sie bilden sich auch selbst weiter. Dafür werden Spendengelder genutzt.
19.01.2026, 06:15
Halberstadt. - Sie gehören zum Hauptbahnhof Halberstadts wie Züge und Gleise – die Mitarbeiter der Ökumenischen Bahnhofsmission Halberstadt. Hier ist das Hauptquartier der zumeist ehrenamtlich tätigen Helfer, doch unterwegs sind sie im gesamten Nordharz.