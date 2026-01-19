Das verheerende Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Magdeburg hat nicht nur am Gebäude große Schäden angerichtet. Mieter verloren ihr Hab und Gut. Ein ÖSA-Experte erklärt, was in einem solchen Fall zu tun ist.

Brand zerstört Hab und Gut: Magdeburger Versicherungsexperte erklärt, was jetzt wichtig ist

Am 30. Dezember 2025 brach ein Großbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Sternstraße in Magdeburg aus.

Magdeburg. - Der Schaden, den der Großbrand am Vorabend des Silvestertages in Magdeburg anrichtete, ist immens: Die Polizei schätzt ihn auf mindestens 1 Million Euro. Sowohl das Wohn- und Geschäftshaus in der Sternstraße als auch das Hab und Gut der Mieter haben erhebliche Schäden genommen. Betroffene stehen vor einem Totalschaden. Was in einem solchen Fall wichtig ist und wie man vorsorgen sollte, erklärt Martin Ansorge, Abteilungsdirektor Schaden bei den Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt (ÖSA).