Seit vielen Jahren ein fester Termin für Boxfans im Harz: das Halberstädter Open-Air-Boxen. Aiko Steffen hatte rund um seinen Fitnessclub wieder für beste Voraussetzungen gesorgt. In den Ring stiegen nicht nur Athleten des Boxcamps Halberstadt.

Halberstadt/Harsleben. - „Nach dem Kampf ist vor dem Kampf“, sagt Aiko Steffen und blickt schon auf das kommende Jahr. Dabei ist das diesjährige Halberstädter Box-Open-Air noch gar nicht so lange her.

Bei bestem Wetter fanden zahlreiche Gäste den Weg zum Veranstaltungsort an Aiko Steffens Fitnessclub Am Galgenberg. Sie erlebten 13 spannende Wettkämpfe, denn der Einladung zum sportlichen Vergleich waren mehrere Vereine und Studios gefolgt. Was Trainer Steffen besonders freut - bei der gut besuchten Veranstaltung konnten sich die Halberstädter gut in Szene setzen.

So zeigte Niels Harting gegen den Bitterfelder Andres Ben eine tolle Leistung, die am Ende aber nicht belohnt wurde. „Dieser Kampf war sehr ausgeglichen. Der Bitterfelder wurde zwar zum Sieger erklärt, doch ein Unentschieden wäre hier angebrachter gewesen“, schätzt Aiko Steffen ein.

Aiko Steffen (rechts) ist der Organisator hinter dem Open-Air-Boxen in Halberstadt. Seine Schützlinge lieferten sehenswerte Kämpfe gegen andere Boxclubs. Foto: Boxcamp Halberstadt

Jugendliche und Erwachsene boten spannende Kämpfe im Open-Air-Ring

Als nächster stieg der 14-jährige Niklas Husung gegen den Wernigeröder Johannes Haak in den Ring. Beide Athleten sind für ihre 14 Jahre schon ziemlich groß und bestritten jeweils ihren ersten Kampf. „Niklas hat die taktische Marschroute voll durchgesetzt und verdient den Kampf gewonnen“, sagt Aiko Steffen hörbar stolz.

Im „Gentleman-Kampf“ traten Kämpfer über 34 Jahre an. Hier traf Christoph Fischkal vom Boxcamp auf den Hamburger Erdinc Tunc in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm. Sie zeigten beide, dass das man auch in diesen Altersklassen fit sein kann. Der Kampf war knapp, doch der Punktsieg des Halberstädters war gerechtfertigt. Als letzter kämpfte der Harsleber Jacob Bönicke gegen den Wernigeröder Robin Siegel. Die beiden ersten Runden waren ausgeglichen, doch als in der letzten Runde der Wernigeröder angezählt werden musste, hatte Jacob Bönicke den Kampf für sich entschieden.

Dank der sportlichen Leistungen seiner Kämpfer und der Unterstützung durch die Sponsoren ist sich Aiko Steffen sicher: Am 5. September 2026 startet das nächste Box-Open-Air am Galgenberg.