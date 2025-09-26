Ob mitten in der Nacht oder an einem Feiertag: In Wernigerodes Ortsteil Silstedt soll bald Einkaufen rund um die Uhr möglich sein. Die innovative Dorfmarkt-Idee stößt nicht nur bei den Einwohnern auf reges Interesse.

Wernigerode/Silstedt. - Gute Nachrichten für Silstedt: In dem Wernigeröder Ortsteil könnte schon 2026 wieder ein Dorfmarkt entstehen. Einer, der sogar an sieben Tagen in der Woche und rund um die Uhr geöffnet hat. Doch das es soweit kommt, ist an Bedingungen geknüpft.