Haushaltsdisziplin Barby kämpft gegen Schulden: Kassenkredite sollen sinken
Vier Millionen Euro muss sich das Barbyer Rathaus als Kassenkredit in diesem Jahr in der Spitze ausleihen. In den nächsten Jahren will die Verwaltung die Kredithöhe weiter absenken.
26.09.2025, 16:00
Barby. - Ohne millionenschwere Kassenkredite kommt die Kämmerei der Einheitsgemeinde nicht über das Jahr. In diesem Jahr muss sich die Kleinstadt in der Spitze vier Millionen Euro von den Banken leihen, um selbst noch zahlungsfähig zu bleiben.