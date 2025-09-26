Vier Millionen Euro muss sich das Barbyer Rathaus als Kassenkredit in diesem Jahr in der Spitze ausleihen. In den nächsten Jahren will die Verwaltung die Kredithöhe weiter absenken.

Das Hochwasser im Jahr 2013 wirkt sich im Etat noch immer aus.

Barby. - Ohne millionenschwere Kassenkredite kommt die Kämmerei der Einheitsgemeinde nicht über das Jahr. In diesem Jahr muss sich die Kleinstadt in der Spitze vier Millionen Euro von den Banken leihen, um selbst noch zahlungsfähig zu bleiben.