Vier Millionen Euro muss sich das Barbyer Rathaus als Kassenkredit in diesem Jahr in der Spitze ausleihen. In den nächsten Jahren will die Verwaltung die Kredithöhe weiter absenken.

Von Thomas Höfs 26.09.2025, 16:00
Das Hochwasser im Jahr 2013 wirkt sich im Etat noch immer aus.
Das Hochwasser im Jahr 2013 wirkt sich im Etat noch immer aus. Foto: Thomas Höfs

Barby. - Ohne millionenschwere Kassenkredite kommt die Kämmerei der Einheitsgemeinde nicht über das Jahr. In diesem Jahr muss sich die Kleinstadt in der Spitze vier Millionen Euro von den Banken leihen, um selbst noch zahlungsfähig zu bleiben.