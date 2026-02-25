Mitte 2023 kaufte die Stadt das einstige Stadtcafé am Breiten Weg. Noch ist unklar, wie das einst beliebte Lokal zukünftig genutzt werden soll. Dennoch sollen mehr als zwei Millionen Euro in die Sanierung fließen.

Blick auf das Mosaik im alten Stadtcafé Halberstadts. Das bleibt bei der geplanten Sanierung erhalten.

Halberstadt. - Dass sich die Stadtverwaltung des seit Jahren verwaisten Stadtcafés annimmt, ist dem Mosaik an seiner Stirnseite geschuldet. Das Kunstwerk sollte vor dem geplanten Verkauf des in Privatbesitz befindlichen Gebäudes Breiter Weg 34 gerettet werden – am Ende kaufte die Stadt das gesamte Gebäude. Nun soll der aus den 1960er Jahren stammende Bau saniert werden.