2018 ist in Halberstadts Industriegebiet Ost eine Zisterne ins Erdreich gelegt worden.

Halberstadt. - Im Fall der Fälle darf ein Löscheinsatz nicht am Wasser scheitern. Doch nicht immer reicht, was die Wasserleitungen heranschaffen. Das ist zum Beispiel in Halberstadts Industriegebiet Ost der Fall.