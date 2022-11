Halberstadts Fußballer üben sich in besonderem „Handspiel“

Halberstadt - Sie können nicht nur geschickt ihre Füße einsetzen, sondern auch handfest zupacken. Das haben die Spieler der Regionalliga-Mannschaft des VfB Germania Halberstadt im örtlichen Tiergarten bewiesen.

Sie trafen sich am Mittwochmorgen, um in einigen Gehegen zu arbeiten. In erster Linie bedeutete das ein Handspiel – diesmal ausdrücklich erwünscht – denn die Sportler trugen mit großer Ausdauer Eimer um Eimer Sand in Gehege, die aufgrund der natürlichen Gegebenheiten schwer oder gar nicht mit Maschinen zu erreichen sind. Sie teilten sich die Arbeiten auf, denn mit dem Tragen allein war es nicht getan, die Berge an frischem Sand mussten ja auch erstmal in die Eimer geschippt werden, damit das hellgelbe Gemisch in den Gehegen verteilt werden konnte.

Helfen hilft der eigenen Persönlichkeit

Zwei- bis dreimal jährlich seien frische Sandfuhren erforderlich, berichtete Tiergartenleiter David Neubert den Sportlern. Der frische Sand diene zum einen der Lebensraumbereicherung und biete „Bademöglichkeiten“ für die Tiere. Obendrein sorge der Sand auch für eine ansprechendere Optik in den einzelnen Gehegen.

Doch nicht nur der Tiergarten Halberstadt ist Nutznießer bei dieser besondern Kooperation mit dem VfB Germania Halberstadt. Gleichzeitig diene das Projekt auch der Persönlichkeitsentwicklung der Spieler, sagte Cheftrainer Manuel Rost. Wie er erklärte, habe es sich der VfB Germania Halberstadt zur Aufgabe gegenüber seinen überwiegend jungen Sportlern gemacht, nicht nur im Bereich der sportlichen Entwicklung, sondern auch an der Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten. Es helfe dabei, zu erkennen, welches Privileg sie als Sportler haben – sie können tagtäglich ihrem Traum, Fußball zu spielen, nachgehen. Gleichzeitig soll den Fußballern aber auch gezeigt werden, wie ein „normaler“ Arbeitsalltag in der freien Wirtschaft aussieht, so Rost.

Für den Tiergarten sei das auf jeden Fall ein Gewinn, wie Tiergartenleiter David Neubert betonte. In kürzester Zeit waren die Käfige der Kängurus, Nasenbären, Erdmännchen und Papageien bestens mit frischem Sand gefüllt.