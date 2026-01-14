Traditionen im Harz Halberstadts Hilariusmahl bietet festlichen Rahmen für hohe Ehrungen
Eine Tradition aus dem Mittelalter wird seit 1992 wieder in Halberstadt gepflegt. Das Hilariusmahl am 13. Januar vereint Ratsherren und Stadtgesellschaft. Zugleich ist es die Veranstaltung, bei der besondere Halberstädter geehrt werden.
Aktualisiert: 14.01.2026, 16:43
Halberstadt. - Jedes Jahr am 13. Januar findet es statt, das Hilariusmahl in Halberstadt. Wurden am Hilariustag einst Ratsherren gewählt, dient der Tag heute dem Austausch zwischen Rat und Stadtgesellschaft. Mit besonderen Facetten.