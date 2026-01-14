Traditionen im Harz Halberstadts Hilariusmahl bietet festlichen Rahmen für hohe Ehrungen

Eine Tradition aus dem Mittelalter wird seit 1992 wieder in Halberstadt gepflegt. Das Hilariusmahl am 13. Januar vereint Ratsherren und Stadtgesellschaft. Zugleich ist es die Veranstaltung, bei der besondere Halberstädter geehrt werden.