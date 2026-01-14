weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Traditionen im Harz: Halberstadts Hilariusmahl bietet festlichen Rahmen für hohe Ehrungen

Traditionen im Harz Halberstadts Hilariusmahl bietet festlichen Rahmen für hohe Ehrungen

Eine Tradition aus dem Mittelalter wird seit 1992 wieder in Halberstadt gepflegt. Das Hilariusmahl am 13. Januar vereint Ratsherren und Stadtgesellschaft. Zugleich ist es die Veranstaltung, bei der besondere Halberstädter geehrt werden.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 14.01.2026, 16:43
Sorgten für die musikalische Umrahmung des Halberstädter Hilariusmahls: Die 20-jährige Vanessa Reese am Klavier und die 16-jährige Martineerin Emily Müller als Sängerin am Mikrofon.
Sorgten für die musikalische Umrahmung des Halberstädter Hilariusmahls: Die 20-jährige Vanessa Reese am Klavier und die 16-jährige Martineerin Emily Müller als Sängerin am Mikrofon. Foto: Ronald Göttel

Halberstadt. - Jedes Jahr am 13. Januar findet es statt, das Hilariusmahl in Halberstadt. Wurden am Hilariustag einst Ratsherren gewählt, dient der Tag heute dem Austausch zwischen Rat und Stadtgesellschaft. Mit besonderen Facetten.