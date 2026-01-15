AfD bezweifelt, dass Beschlüsse einer nichtöffentlichen Stadtratsberatung am 8. Januar ordnungsgemäß zustande gekommen sind. Die Kommunalaufsicht ist jetzt am Zug. War alles rechtlich sauber?

Halten die Beschlüsse, die auf einer Sondersitzung des Jerichower Stadtrates gefasst wurden, einer rechtlichen Prüfung stand? Die Kommunalaufsicht soll der Sache nachgehen.

Jerichow - Wieder einmal scheinen eine Mehrheit des Jerichower Stadtrates und Stadtratsmitglied Birgit Albrecht (AfD) aneinanderzugeraten. Auslöser ist diesmal eine Sondersitzung, zu der der Stadtrat am Donnerstag, 8. Januar, im Bürgerhaus zusammengekommen war. Sie beschäftigt jetzt die Kommunalaufsicht des Landkreises.