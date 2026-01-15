weather bedeckt
  4. AfD verlangt Prüfung durch Kommunalaufsicht: Geheime Stadtratssitzung in Jerichow mit Nachspiel

AfD bezweifelt, dass Beschlüsse einer nichtöffentlichen Stadtratsberatung am 8. Januar ordnungsgemäß zustande gekommen sind. Die Kommunalaufsicht ist jetzt am Zug. War alles rechtlich sauber?

Von Simone Pötschke 15.01.2026, 05:15
Halten die Beschlüsse, die auf einer Sondersitzung des Jerichower Stadtrates gefasst wurden, einer rechtlichen Prüfung stand? Die Kommunalaufsicht soll der Sache nachgehen. Symbolfoto: imago/Eibner

Jerichow - Wieder einmal scheinen eine Mehrheit des Jerichower Stadtrates und Stadtratsmitglied Birgit Albrecht (AfD) aneinanderzugeraten. Auslöser ist diesmal eine Sondersitzung, zu der der Stadtrat am Donnerstag, 8. Januar, im Bürgerhaus zusammengekommen war. Sie beschäftigt jetzt die Kommunalaufsicht des Landkreises.