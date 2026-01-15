AfD verlangt Prüfung durch Kommunalaufsicht Geheime Stadtratssitzung in Jerichow mit Nachspiel
AfD bezweifelt, dass Beschlüsse einer nichtöffentlichen Stadtratsberatung am 8. Januar ordnungsgemäß zustande gekommen sind. Die Kommunalaufsicht ist jetzt am Zug. War alles rechtlich sauber?
15.01.2026, 05:15
Jerichow - Wieder einmal scheinen eine Mehrheit des Jerichower Stadtrates und Stadtratsmitglied Birgit Albrecht (AfD) aneinanderzugeraten. Auslöser ist diesmal eine Sondersitzung, zu der der Stadtrat am Donnerstag, 8. Januar, im Bürgerhaus zusammengekommen war. Sie beschäftigt jetzt die Kommunalaufsicht des Landkreises.