Halberstadts Oberbürgermeister sieht trotz Krise Aufbruchstimmung

Halberstadt - Die Stimmungslage in der Stadt ist nicht gut, das sieht auch Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata so. Der Christdemokrat sieht die Verunsicherung bei den Menschen. „Das Schlimmste an der ganzen Lage ist diese Unsicherheit, alle haben momentan eine ganz kurze Zündschnur. Und was kommt von der großen Politik? Nichts.“