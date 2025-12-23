Gemeinsam Zeit zu verbringen, in der die Kinder spielen und die Erwachsenen sich austauschen können, ist ein Anliegen des Vereins der Pflege- und Adoptiveltern Halberstadts. Auch in der Weihnachtszeit gelingt das.

Respekt vorm Weihnachtsmann hatten alle, als der die Adventsfeier des Vereins der Pflege- und Adoptiveltern Halberstadt in Dingelstedts Dorfgemeinschaftshaus besuchte.

Halberstadt. - Alle Jahre wieder – und das mit viel Liebe. Wenn der Pflege- und Adoptivelternverein Halberstadt zur weihnachtlichen Stunde einlädt, wird es nie langweilig. So wie jüngst in der Mehrzweckhalle des Dorfgemeinschaftshauses Dingelstedt.

Die Pflegekinder und ihre Familien erlebten einen abwechslungsreichen Nachmittag mit einigen Überraschungen. So führten die Pflegeeltern das Märchen vom Aschenbrödel auf und hatten erkennbar selbst viel Spaß daran. Die Kinder bedankten sich bei den Schauspielern wiederum mit einem gemeinsamen Tanz von der guten Laune.

Für jedes Pflege- und Adoptivkind gab es ein Geschenk in Dingelstedt

Und dann kam er, der Weihnachtsmann. Ersehnt und zugleich respektvoll mit etwas Abstand betrachtet, bedankte sich jedes Kind mit einem Gedicht oder Lied für das Geschenk, das der Weíhnachtsmann für jedes der Kinder aus seinem großen Sack zauberte und mit freundlichen Worten überreichte.

Für die Verpflegung hatten die Eltern mit einem bunten Buffet gesorgt, das von allen reichlich in Anspruch genommen wurde. Und Stärkung war wichtig, schließlich ließen gemeinsames Malen, Basteln, Spielen und das beliebte Kinderschminken die Zeit wie im Flug vergehen.

„Es war eine gelungene, schöne Weihnachtsfeier voller Aktionen, an die sich alle gern erinnern werden und die alle Pflegefamilien dankbar angenommen haben“, berichtet Christine Rütting nach diesem Tag.