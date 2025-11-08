Sie geben Kindern und Jugendlichen ein sicheres Umfeld, Geborgenheit und Zuwendung. Pflege- und Adoptiveltern sparen durch ihre Arbeit den Landkreisen Sachsen-Anhalts zudem bares Geld. Dennoch fühlen sie sich an vielen Stellen gerade von staatlichen Stellen im Stich gelassen, wie ein Podiumsgespräch zeigte, zu dem der Landesverband nach Halberstadt eingeladen hatte.

Pflegeeltern drängen auf einheitliche Standards und frühere Hilfe für Kinder im Land

Kathrin Kube wirbt als Vorsitzende des Landesverband der Pflege- und Adoptiveltern Sachsen-Anhalt seit Jahren für mehr Unterstützung der betroffenen Familien. So auch beim jüngsten Treffen in Halberstadts Rathaus.

Halberstadt. - Lenas Weg - der Titel der jüngsten Gesprächsrunde von Fachleuten, Politikern und Pflegeeltern aus Sachsen-Anhalt in Halberstadts Rathaus war nicht nur ein Titel. Lenas Weg zeigt, wie schwer es für Pflegefamilien oft ist, rechtzeitig die richtigen Weichen für die Förderung der ihnen anvertrauten Kinder zu stellen. Doch ändern solche Runden etwas an der Situation?