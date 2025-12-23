Seit 2019 gibt es sie, die „Vereine des Jahres“ in Halberstadt. Diese Anerkennung herausragenden ehrenamtlichen Engagements erfährt für 2026 ein Verein, der seit mehr als 20 Jahren anpackt.

Halberstadts Verein des Jahres 2026 kümmert sich um ein ganzes Stadtviertel

Halberstadts Verein des Jahres 2026 hat unter anderem einen neuen Unterstand am Schafstall der Diesterweg-Schule gebaut.

Halberstadt. - Ein eigenes Logo, das auf vielen Fahrzeugen und T-Shirts prangt, eine Gemeinschaft, die zu feiern versteht – und gemeinsam zu arbeiten. Der Halberstädter Verein des Jahres 2026 wirkt nicht nur im Stillen.