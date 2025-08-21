weather heiter
  4. Halberstädter See vor Neustart: Was sich Besucher wünschen – Umfrage zeigt Favoriten

Tourismus im Harz Halberstädter See vor Neustart: Was sich Besucher wirklich wünschen – Umfrage zeigt klare Favoriten

Der Halberstädter See steht vor einem Wandel – was wünschen sich die Besucher wirklich? Eine Umfrage zeigt überraschende Favoriten und neue Ideen für mehr Freizeitspaß. Jetzt soll ein frisches Konzept den See zum echten Publikumsmagneten machen.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 21.08.2025, 10:26
Er soll attraktiver werden, der Halberstädter See. Dazu gab es eine Umfrage. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Der Halberstädter See ist ein Kleinod für Erholungssuchende und Badefans. Viel Platz am und im Wasser, zusätzliche Betätigungsmöglichkeiten. Doch um attraktiver für die Besucher zu werden, muss sich einiges ändern.