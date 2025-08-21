Tourismus im Harz Halberstädter See vor Neustart: Was sich Besucher wirklich wünschen – Umfrage zeigt klare Favoriten

Der Halberstädter See steht vor einem Wandel – was wünschen sich die Besucher wirklich? Eine Umfrage zeigt überraschende Favoriten und neue Ideen für mehr Freizeitspaß. Jetzt soll ein frisches Konzept den See zum echten Publikumsmagneten machen.