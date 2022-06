Harsleben ist Ansporn für Schwanebeck

Harsleben/ Schwanebeck - Nach dem Harzfest ist vor dem Harzfest: Während in Harsleben, wo am Wochenende die Premiere stattfand, die Aufräumarbeiten beendet sind, gehen die Planungen in Schwanebeck los. Die Stadt richtet das Bürgerfest des Landkreises Harz im kommenden Jahr aus.