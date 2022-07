Harsleben: Lasterfahrer „grillt“ 49 Schweine in sengender Abendhitze

Entsetzen und Fassungslosigkeit in Harsleben: Der Fahrer eines Tiertransporters hat stundenlang in sengender Hitze geparkt. Polizei und Amtstierarzt schritten ein. Nun beschäftigt der Fall den Staatsanwalt.

Nach ihrer Rettung aus dem sengend heißen Transporter wurden die 48 überlebenden Schweine am Montagabend gegen 22.30 Uhr in den Halberstädter Schlachthof gebracht und dort mit Duschen abgekühlt. Gegen den Fahrer sowie den Halter des Transporters soll Strafanzeige erstattet werden.

Harsleben/Halberstadt - Blankes Entsetzen bei Spaziergängern und Mitarbeitern des Kreis-Veterinäramtes und eine dramatische Rettungsaktion am Montagabend (18. Juli) in Harsleben: Ein Hundebesitzer hat bei seiner abendlichen Runde im Gewerbegebiet der Gemeinde einen mit lebenden Schweinen beladenen Tiertransporter entdeckt. Das Fahrzeug, berichtet Silke Kuwatsch in einer E-Mail an die Redaktion, sei stundenlang in der heißen Abendsonne geparkt worden – mit ausgeschalteter Lüftung der Transportboxen und von der Hitze sichtlich gezeichneten Schweinen.